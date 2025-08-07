Mütter setzen Zeichen: Demo gegen Still-Shaming

Der Hintergrund ist alarmierend: Laut einer großangelegten Studie von MAM Baby gaben zwei von drei stillenden Frauen an, bereits negative Erfahrungen beim Stillen in der Öffentlichkeit gemacht zu haben. Eine weitere repräsentative Umfrage zeigt: Rund 20 Prozent der Österreicher lehnen sichtbares Stillen grundsätzlich ab, fast ebenso viele empfinden es als „unappetitlich“. Ein kleiner, aber radikaler Teil will stillende Mütter sogar komplett aus dem öffentlichen Leben verbannen.