Kritik an gelockerter Maskenpflicht an Schulen

Ab 7. Februar fällt an den Schulen die Maskenpflicht im Turnunterricht, eine Woche später muss in den Volksschulen auch am Platz kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden (siehe Video oben). Für Mikrobiologe Michael Wagner sind diese Änderungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht nachvollziehbar. Er erwartet sich dadurch ein gesteigertes Infektionsrisiko für die Kinder. „Bis Ostern warten wäre besser gewesen“, betont der Wissenschafter.