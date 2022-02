Polaschek: Nun fallen auch Masken in den Schulen

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) kündigte am Mittwoch eine schrittweise Abkehr von der Maskenpflicht in den Schulen an. Bereits ab kommender Woche muss im Turnunterricht etwa kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Ab 14. Februar folgen dann die Volksschulklassen, erklärte er in einer Pressekonferenz. An der aktuell gültigen Teststrategie wird auch nach den zuletzt aufgetretenen Problemen jedoch nicht gerüttelt.