Welle flacht ab: Weniger Fälle als in Vorwoche

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 36.329 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Vor einer Woche gab es 38.631 Neuinfektionen - die Omikron-Welle scheint also leicht abzuflachen. 25 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, verstarben zuletzt. Auf den Intensivstationen sind elf Schwerkranke dazugekommen, insgesamt befinden sich dort derzeit 199 Corona-Patienten.