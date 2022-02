Giraffenbaby schon so neugierig wie die „Großen“

Sein Name bedeutet „kleiner Bruder“

1,70 Meter war er bei seiner Geburt schon groß, als er ins Leben geplumpst und auf einer 30 Zentimeter hohen Strohauflage gelandet ist. Noch ernährt sich „der Kleine“ ausschließlich von Muttermilch, schnuppert aber schon in die anderen Futtertröge und probiert auch von den Blättern, die dem Rest der Familie im Zoo gut schmecken. Nuka, sein Name bedeutet „kleiner Bruder", ist eben so neugierig wie seine Artgenossen.