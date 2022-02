47-Jähriger stürzte sieben Meter weit vom Dach

Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf montierte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr im Auftrag seiner Firma allein und ungesichert Schneefanghaken am Dach eines Vierkanthofes in Kremsmünster. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er aus etwa sieben Meter Höhe vom Dach, schlug am Asphalt auf und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.