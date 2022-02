„Autonom fahrendes Elektroauto kommt 2025“

Audi will bis 2025 mit dem Projekt Artemis einen voll vernetzten Elektro-Audi mit neuer Software auf den Markt bringen. Mit dem Projekt will die VW-Tochter den amerikanischen Autohersteller Tesla angreifen. Unterstützung bekommt Audi dabei vom chinesischen Huawei-Konzern, der mit dem Autobauer ein eigenes Mobile Data Center (MDC) entwickelt: Mit integrierter Software- und Hardwarelösung aus Chips, einer Plattform, einem Betriebssystem und einem Software-Entwicklungsframework soll so der Weg zum autonomen Fahren geebnet werden. Für einen Test wurde die Technologie bereits in einem Audi-Q7-Prototyp verbaut.