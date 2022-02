BMW-Boss warnt vor frühem Verbrenner-Verbot

Die Elektromobilität sei zwar heute das am stärksten wachsende Marktsegment, sagte er am Mittwoch bei der CSU-Klausurtagung. „Das größte Marktsegment absolut ist aber mit großem Abstand in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit, der Verbrenner. Bevor man so etwas innerhalb von acht oder zehn Jahren einfach abschaltet, muss man gut wissen, was man da tut.“