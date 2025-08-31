Vorteilswelt
Tomaselli über WK-Idee

„Die dümmste Maßnahme zur Budgetkonsolidierung“

Vorarlberg
31.08.2025 17:15
Das kleine Glücksspiel könnte dem Land Geld bringen – wenn es nach der Wirtschaftskammer geht.
Das kleine Glücksspiel könnte dem Land Geld bringen – wenn es nach der Wirtschaftskammer geht.(Bild: Kreuzer Klaus)

Eine landeseigene Automaten-Lizenz für Vorarlberg, wie sie von der Wirtschaftskammer derzeit angeregt wird, stößt bei den Grünen auf Unverständnis. Das Geschäft mit dem kleinen Glücksspiel würde auf dem Rücken Süchtiger ausgetragen, lautet die Kritik.  

Die Idee der Wirtschaftskammer, das kleine Glücksspiel in Vorarlberg wieder einzuführen, ist die dümmste und zugleich gefährlichste Budgetkonsolidierungsmaßnahme, die ich seit Langem gehört habe“, kritisiert Nina Tomaselli, Finanzsprecherin der Grünen, den Vorstoß der Vorarlberger Wirtschaftskammer scharf.

„Das Geschäft mit dem Glücksspiel wird auf dem Rücken von Süchtigen und deren leidenden Familien ausgetragen. Da sieht man wieder, dass vielen Wirtschaftskammerfunktionären der Profit wichtiger ist als die Menschen“, ist Tomaselli entsetzt. Die Abschaffung des kleinen Glücksspiels sei ein Meilenstein in Vorarlberg gewesen. Politiker wie ÖVP-Landesrat Erich Schwärzler hätten jahrelang mit Nachdruck das illegale Glücksspiel bekämpft. „Das will die Wirtschaftskammer jetzt alles über den Haufen werfen“, schüttelt Tomaselli den Kopf.

Nina Tomaselli: Mit dem Vorstoß von Pierre Mitternöckler hat sie keine große Freude.
Nina Tomaselli: Mit dem Vorstoß von Pierre Mitternöckler hat sie keine große Freude.(Bild: Holl Reinhard)

Angesichts der aktuellen Sparmaßnahmen hat Pierre Mitternöckler, Sprecher der Sportwettunternehmer, angeregt, die Regulierung des kleinen Glücksspiels in Vorarlberg neu zu bewerten. Mit der Einführung einer eigenen Automatenlizenzierung könnten jährlich rund 2,5 Millionen Euro direkt in den Landeshaushalt fließen. Hinzu kämen Erträge aus der Bundesabgabe, sodass insgesamt mehr als vier Millionen Euro der öffentlichen Hand zugutekämen, rechnet er vor. So, meint Mitternöckler, könnten auch Abflüsse in die Kriminalität verhindert werden. 

