„Die dümmste Maßnahme zur Budgetkonsolidierung“

„Das Geschäft mit dem Glücksspiel wird auf dem Rücken von Süchtigen und deren leidenden Familien ausgetragen. Da sieht man wieder, dass vielen Wirtschaftskammerfunktionären der Profit wichtiger ist als die Menschen“, ist Tomaselli entsetzt. Die Abschaffung des kleinen Glücksspiels sei ein Meilenstein in Vorarlberg gewesen. Politiker wie ÖVP-Landesrat Erich Schwärzler hätten jahrelang mit Nachdruck das illegale Glücksspiel bekämpft. „Das will die Wirtschaftskammer jetzt alles über den Haufen werfen“, schüttelt Tomaselli den Kopf.