„Die dümmste Maßnahme zur Budgetkonsolidierung“

Eine landeseigene Automaten-Lizenz für Vorarlberg, wie sie von der Wirtschaftskammer derzeit angeregt wird, stößt bei den Grünen auf Unverständnis. Das Geschäft mit dem kleinen Glücksspiel würde auf dem Rücken Süchtiger ausgetragen, lautet die Kritik.
Die Idee der Wirtschaftskammer, das kleine Glücksspiel in Vorarlberg wieder einzuführen, ist die dümmste und zugleich gefährlichste Budgetkonsolidierungsmaßnahme, die ich seit Langem gehört habe“, kritisiert Nina Tomaselli, Finanzsprecherin der Grünen, den Vorstoß der Vorarlberger Wirtschaftskammer scharf.
„Das Geschäft mit dem Glücksspiel wird auf dem Rücken von Süchtigen und deren leidenden Familien ausgetragen. Da sieht man wieder, dass vielen Wirtschaftskammerfunktionären der Profit wichtiger ist als die Menschen“, ist Tomaselli entsetzt. Die Abschaffung des kleinen Glücksspiels sei ein Meilenstein in Vorarlberg gewesen. Politiker wie ÖVP-Landesrat Erich Schwärzler hätten jahrelang mit Nachdruck das illegale Glücksspiel bekämpft. „Das will die Wirtschaftskammer jetzt alles über den Haufen werfen“, schüttelt Tomaselli den Kopf.
Angesichts der aktuellen Sparmaßnahmen hat Pierre Mitternöckler, Sprecher der Sportwettunternehmer, angeregt, die Regulierung des kleinen Glücksspiels in Vorarlberg neu zu bewerten. Mit der Einführung einer eigenen Automatenlizenzierung könnten jährlich rund 2,5 Millionen Euro direkt in den Landeshaushalt fließen. Hinzu kämen Erträge aus der Bundesabgabe, sodass insgesamt mehr als vier Millionen Euro der öffentlichen Hand zugutekämen, rechnet er vor. So, meint Mitternöckler, könnten auch Abflüsse in die Kriminalität verhindert werden.
