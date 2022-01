BMWs letzte Zwölfzylinder laufen bald vom Band

Bis zur aktuellen sechsten Modellgeneration zog BMW den Zwölfzylinder durch, der alsbald auch in verschiedenen Rolls-Royce-Modellen eingesetzt wurde. Doch jetzt ist Schluss. In Europa war der mittlerweile 305 km/h schnelle M760i, den es auch in einer dezenteren Excellence-Version gab, schon seit einiger Zeit nicht mehr bestellbar. In den USA hat er überlebt: Für aktuell 157.800 Dollar (knapp 140.000 Euro) steht die Limousine noch immer in der Preisliste.