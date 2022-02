Falscher Staatsanwalt holte Vermögen ab

Der Coup passierte schon am 25. Jänner 2022 gegen 18.40 Uhr: Am Festnetz rief der Gauner die 85-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land an und gab sich als Staatsanwalt aus, sprach mit oberösterreichischem Dialekt. Der Betrüger sagte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und zur Sicherung ihrer Besitztümer werden ihre Wertgegenstände nun abgeholt.