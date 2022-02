Ein Nageltritt kostet Friesen beinahe das Leben

Am seidenen Faden

Beide Szenarien wären grundsätzlich nicht so schlimm gewesen, wenn das Pferd danach richtig behandelt worden wäre. „Ist es aber nicht“, sagt Stefan Seelos, der als Hufschmied versucht Jeltes Hufe zu retten und ergänzt: „Ich arbeite nun seit über 30 Jahren als Hufschmied, aber so etwas habe ich noch nie gesehen.“