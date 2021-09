Schockierender Fall für die „Pferdeklappe“

„Pferdeklappe“ als letzte Chance für Tiere

Die Realität. „Capriola“ ist handscheu und hat Angst vor Menschen. Als die überforderte Niederösterreicherin den Verkäufer erneut kontaktierte, begann dieser ihr sogar zu drohen. Letzte Rettung: Die sogenannte „Pferdeklappe“ des Österreichischen Tierschutzvereins in Reutte (Tirol). Dort werden Pferde in Not aufgenommen und in ein Für-Immer-Zuhause vermittelt, wenn ihre Besitzer sie aufgrund eines Schicksalsschlags oder Dilemmas nicht mehr versorgen können.