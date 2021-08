Erstmals „Pferdeklappe“ in Österreich eröffnet

Vermittlung der Pferde steht im Mittelpunkt

Die Pferdeklappe ist weder Gnadenhof, noch Hospiz oder Tierklinik. Mit ihr fokussiert sich der Österreichische Tierschutzverein auf die Vermittlung in ein artgerechtes Zuhause. Denn: Jedes vermittelte Pferd ermöglicht die Rettung eines weiteren. „Deshalb müssen Pferde, die in unsere Obhut gegeben werden, vermittelbar sein. Das schließt zwar todkranke und sehr alte Tiere aus, in diesen Fällen unterstützen wir die Besitzer jedoch bei der Übergabe an einen Gnadenhof“, so Malle. 28 Klappenboxen stehen für Pferde in Not zur Verfügung. Damit können bis zu 350 Pferde pro Jahr gerettet werden, wie die Erfahrung der deutschen Pferdeklappe beweist.