Feuerwehr sauer: „Sind nicht Mädchen für alles“

Durch den heftigen Sturm wurden am Sonntag in Bad Ischl einige Werbetafeln und Absperrgitter beim Eislaufplatz umgeweht – ein Passant sah das und alarmierte um 12.20 Uhr die Feuerwehr. Die Helfer sprangen sofort auf, ließen teilweise ihr Mittagessen auf den Tellern liegen und ihre Liebsten allein daheim, um so schnell wie möglich zu helfen. Vor Ort konnten es die Kameraden kaum glauben, fragten: „Was machen wir hier?“