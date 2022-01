Zwei Verletzte nach Crash zwischen Auto und Bus

Laut ersten Informationen kam es am Montag kurz vor 17 Uhr auf der Eferdinger Straße in Wilhering zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und zwei Autos. Die Feuerwehren Wilhering, Schönering und Alkoven wurden alarmiert, auch ein Notarzt war vor Ort. Ein Autolenker wurde in seinem Wagen eingeklemmt, musste befreit werden. Ein weiteres Auto soll gegen ein Brückengeländer gekracht sein, der Linienblus kam in einer Böschung zum Stehen. Die 15 Fahrgäste sollen unverletzt geblieben sein.