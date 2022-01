Eine „Schneewalze“ rollt über die Obersteiermark!

Doch allein in der Nacht auf morgen dürfte auf die Obersteiermark zusätzlich noch ein dicker Batzen Schnee fallen. Bis zu 40 Zentimeter plus, prognostizierten die Experten von Ubimet - mit bis zu 60 rechnet sogar die Asfinag! Und ist gerüstet: In unserem Bundesland lagern 19.000 Tonnen Salz, die auf einem Streckennetz von 460 Kilometern Länge sichere Fahrt bringen sollen. Gut 200 Mitarbeiter sorgen laut Sprecher Walter Mocnik dafür, dass die Autobahnen sowie Semmering-, Brucker- und Murtalschnellstraße „rutschfest“ sind.