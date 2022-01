Unfall in Nordsee: 18 Menschen aus Seenot gerettet

Vor der niederländischen Nordseeküste bei Ijmuiden, etwa 30 Kilometer westlich von Amsterdam, sind am Montag zwei Frachtschiffe zusammengestoßen. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz, um zahlreiche Besatzungsmitglieder zu retten. 18 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Das Schiff treibt nun steuerlos etwa 24 Kilometer vor der Küste bei Den Haag und muss an Land geschleppt werden.