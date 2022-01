Mehrheit der Krypto-Anleger begrüßt Steuerreform

Die ökosoziale Steuerreform könnte Kryptoanleger nach Österreich ziehen, so die Einschätzung von Florian Wimmer, Geschäftsführer von Blockpit. Die Linzer Start-up-Plattform bietet Steuerreports und Portfolio-Management für Kryptowährungen an. Mit 1. März werden Investitionen in digitale Währungen hierzulande steuerrechtlich mit anderen Wertpapieren wie zum Beispiel Aktien gleichgesetzt.