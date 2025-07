So wird Ihre Pension nicht zum Beziehungskiller

Solange Paare berufstätig sind, halten sie sich meiste Zeit des Tages am Arbeitsplatz auf. Zeit zu zweit wird in der Regel nur am Abend oder am Wochenende verbracht – durchschnittlich sind es fünf Stunden pro Tag. In der Pension ändert sich das schlagartig. Plötzlich hat man sehr viel mehr Tagesfreizeit und klebt oft rund um die Uhr zusammen. Das kann zum Lagerkoller führen und dazu beitragen, dass die Partnerschaft an Spannung verliert.