Der Sturzflug von Bitcoin & Co.

Die Aktienkurse sind in den letzten Tagen teils steil nach unten gerasselt, aber das alles war nichts gegen den Verfall von Bitcoins: Deren Berg-und-Tal-Fahrt ist beispiellos. Ihr Kurswert ist z. B. im Jahr 2017 von 1000 auf 20.000 Dollar gestiegen. Wer glaubte, damit reich zu sein, fiel tief: Plötzlich war ein Bitcoin nur noch 4000 Dollar wert. Aber dann, ja, dann ging es erst so richtig los: Die Spekulationsblase trieb den Preis im November 2021 auf 69.000 Dollar hoch. Das war toll, und jetzt? Ach ja, in den letzten Monaten lag der Wertverlust bei brutalen 50 Prozent. Selbst ursprünglich glühende Bitcoin-Fans warnen inzwischen die Anleger, damit sie nicht in diese spekulative Falle tappen.