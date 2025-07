„Wir sind dankbar, dass wir Anna gehabt haben“

Das Lieblingsfoto der Familie ist das, auf dem Anna Bella übers ganze Gesicht strahlt und ihre Finger zu einem Herz formt. Sie trägt ein glitzerndes Kleid, die Zahnspange blitzt hervor. 15 Jahre, das blühende Leben. So behalten Mama Natascha, Papa Stefan und die 18-jährige Schwester Aliya ihre geliebte Anna in Erinnerung. Das Mädchen ist eines von zehn Opfern des Amoklaufs vom 10. Juni am Grazer BORG Dreierschützengasse.