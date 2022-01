Pkw-Brand auf A13 führte zu Crash in Staukolonne

Ordentlich gefordert waren Feuerwehr, Rettung und Polizei auf der Brennerautobahn A13 am Sonntagvormittag! Zuerst mussten die Florianijünger den Pkw eines Italieners (78) löschen, der in Vollbrand stand. Verletzt wurde dabei niemand. Aufgrund der Sperre der Autobahn kam es jedoch zu einer Staukolonne, in der sich ein Auffahrunfall ereignete. Die Bilanz: Sechs Verletzte, darunter auch zwei Kinder.