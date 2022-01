Rodler ließ Burschen nach Unfall verletzt zurück

Der Bursche zog sich bei dem Unfall erhebliche Kopfverletzungen zu und wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Gesucht wird ein Mann in einem roten Skianzug. „Nähere Angaben konnte der Verunfallte nicht machen“, so die Beamten. Hinweise bitte an die PI Zell am Ziller unter 059133/7257.