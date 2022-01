Kandidat zeigt Wolfsgruß: Vollbremsung bei NEOS

Entsetzen bei Parteien

Dass dabei so manches unter dem Parteiradar hindurch fliegt, mussten die NEOS im aktuellen Gemeinderatswahlkampf nun schmerzhaft am eigenen Leib erfahren: Ein (mittlerweile gelöschter) NEOS-Kandidat in Telfs wurde dabei ertappt, wie er am Grab eines türkischen Faschisten den Wolfsgruß zeigt, das Erkennungszeichen der türkischen Rechtsextremen. Auf deren Konto sollen in den 1970er-Jahren etwa auch einige politische Morde gehen. Das Entsetzen über die Fotos bei den anderen Parteien war jedenfalls groß.