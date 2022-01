„Für Lahn“-Initiative fordert Rückwidmung von Hang

Fast 600 Unterschriften und die Durchfärbung des Gemeinderates in Scharnstein nach der Wahl im letzten September machen der „Initiative für die Lahn“ Hoffnung. In der nächsten Sitzung startet man einen letzten Versuch und fordert die Rückwidmung eines Hanges, dessen Umwandlung in Bauland durch fragwürdige Entscheidungen in ein schiefes Licht geriet.