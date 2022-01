Bleiben Nester leer? „Schoko-Schock“ um Osterhasen

Auslieferung beginnt demnächst

Auch Hartwig Kirner von Fairtrade gibt Entwarnung: „Aktuell ist genügend Kakao von uns am Markt verfügbar, und es wird Osterware sowohl von den Handelsmarken als auch von den großen Partnerfirmen in Österreich geben.“ Ebenso zuversichtlich geben sich Feinschokoladen-Erzeuger Hubert Berger aus Lofer in Salzburg sowie der Wiener „Confiserie“-Macher Andreas Heindl gegenüber der „Krone“. Letzteren plagen zwar coronabedingte Personalausfälle, man sei aber mit Ware gut versorgt. Laut Experten könne es schon deswegen keinen Osterhasen-Engpass geben, weil die großen Firmen ihre zart schmelzenden Meister Lampes schon fertig produziert haben und die Auslieferung demnächst beginnt.