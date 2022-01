Transgender-Frau nach Kindesmissbrauch in US-Haft

Eine 26-jährige Transgender-Frau, die laut Gericht ein Kind sexuell missbraucht hat, wird in den USA in einer Jugendhaftanstalt untergebracht. Der Richter im Staat Kalifornien begründete die Entscheidung damit, dass die Täterin 17 Jahre alt war, als sie ein zehnjähriges Kind in einer Toilette in der Nähe von Los Angeles angegriffen habe. Vor einem Erwachsenengericht hätte die Strafe länger ausfallen können.