Was uns bei Kia in den nächsten Jahren erwartet

Selten gestaltete sich die Neuausrichtung einer Automarke so offensichtlich wie bei Kia. Manche würden vielleicht auch sagen, rätselhaft. Wer den vor einem Jahr vorgestellten neuen Schriftzug am Heck sieht, weiß zunächst nicht, was er bedeuten soll. Nicht wenige lesen ihn als K mit einem auf den Kopf gestellten N. Aus dem Konzernnamen strich Kia das „Motors“. Nicht nur mit dem vollelektrischen Crossover EV6 - hier hatte der Schriftzug sein Debüt - sowie der neuen Generation des Sportage zeigen die Koreaner sehr selbstbewusst, in welche Richtung das Design in Zukunft läuft, sondern auch mit einer Studie.