Neuer Kia Niro: Bulliger, auffälliger, digitaler

Die Front des neuen Niro wurde radikal umgestaltet. Der große Kühlergrill wanderte in den unteren Bereich der Frontschürze, unterhalb der Motorhaube verläuft eine zweite, schlitzartige Kühlöffnung. Die Scheinwerfereinheiten sind ein deutliches Stück nach unten gerückt und damit nicht mehr in klassischer Weise als die Augen des Fahrzeugs in Szene gesetzt. In den Leuchteinheiten sind LED-Scheinwerfer und ein LED-Tagfahrlicht integriert.