Kia Sportage: Gewachsen und vom Ioniq 5 inspiriert

„Der neue Sportage“, so Kia-Produktmanager Sven Goh, „ist das erste Modell, das wir mit unserer neuen Markenidentität entwickelt haben.“ Das kompakte SUV tritt in einem der am stärksten wachsenden Segmente an, das inzwischen einen Marktanteil von 17 Prozent in Europa erreicht hat und in den kommenden Jahren, so Goh, „auf bis zu 22 Prozent wachsen wird“. Im Vergleich zu seinem Vorgänger entwickelten die Kreativen im europäischen Designzentrum gemeinsam mit den Kollegen in Korea ein vollkommen neues Design, das dem Sportage einen deutlich selbstbewussteren Auftritt verschafft. Wirkte der Vorgänger noch ein wenig pummelig, so dominieren bei der Neuauflage scharf gezeichnete Linien und eine neu gestaltete Frontpartie mit Matrixlicht-Scheinwerfern, die von zwei schmal geschnittenen Tagfahrlichtern eingerahmt wird.