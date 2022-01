Danke! Auf die Feuerwehren ist immer Verlass

Der tragische Tod eines Feuerwehrmannes

Dramatisch war im September des Vorjahres auch der Tod eines Kollegen. Der 30-Jährige stürzte mit dem Feuerwehrauto in Ratten bei einem Ausweichmanöver über eine Böschung. „Ich kannte ihn persönlich. Wir waren zusammen in der Feuerwehrschule. So was ist ganz schlimm für alle.“ Grundsätzlich fährt bei jedem Einsatz die Angst mit, dass man das Opfer kennt. Glücklich ist der Kommandant über die acht Neuzugänge in seinem Rüsthaus. „Das ist Corona-bedingt gar nicht so leicht.“