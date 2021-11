Nach Mordversuch legte Steirer (74) Brand im Haus

Im Glauben, die Frau ermordet zu haben, ging er in das Dachgeschoß. Dort dürfte er gegen 20 Uhr im Bereich des Stiegenaufgangs Feuer gelegt haben. Als es bereits brannte, stürzte er sich - vermutlich in Suizid-Absicht - aus dem Fenster. Bereits vor dem Haus anwesende Zeugen verständigten die Einsatzkräfte. Die Rettung versuchte den Mann noch zu reanimieren, er verstarb jedoch an Ort und Stelle.