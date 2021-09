Feuerwehrfahrzeug abgestürzt: 1 Toter, 3 Verletzte

Große Gefahr für Ehrenamtliche

"Unser Kamerad verlor sein Leben im Einsatzdienst, wo es darum geht, Menschen zu retten und Sachwerte zu beschützen. In solch düsteren und schicksalsschweren Stunden wird uns schmerzlich vor Augen geführt, mit welch großer Gefahr unser ehrenamtliches Wirken verbunden ist, auch wenn dies in den Stunden unserer tiefen Trauer kein Trost sein kann“, sagt der steirische Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried in einer Stellungnahme. Auch die politsche Landesspitze um Hermann Schützenhöfer und Anton Lang zeigt sich tief betroffen.