Gasflasche in Tschechien explodiert: 10 Verletzte

Die Explosion einer Gasflasche hat am Donnerstag in einem Haus im tschechischen Liberec einen Brand ausgelöst. Eine Frau mit schweren Verbrennungen musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Prag geflogen werden. Neun weitere Personen wurden unter anderem wegen Rauchgasvergiftungen ärztlich behandelt - darunter auch mehrere Kinder.