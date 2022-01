So viel Geld verdiente der „iBeer“-Entwickler

Er machte sich ans Werk und kombinierte Videos und Bildsequenzen mit dem im iPhone integrierten Beschleunigungsmesser. „Der Beschleunigungsmesser misst ständig den Winkel des Telefons zum Horizont. Wenn Sie also die Linie zwischen der Flüssigkeit und dem Schaum am Horizont befestigen, können Sie Ihr Telefon in jede Richtung bewegen und es sieht aus, als wäre es mit Flüssigkeit gefüllt“, erklärt er. Die fertige App nannte Sheraton „iBeer“ und bot sie unter seiner Firma Hottrix - wie gehabt - für 2,99 Dollar zum Kauf an. Die Anwendung sei gleich am ersten Tag auf den ersten Platz im App Store geschossen und dort etwa ein Jahr geblieben.