„Mit dem Rücken zur Wand sind wir am stärksten!“

Mit einem 36:34-Erfolg in der Verlängerung des dritten Spieles zogen die Fivers gegen die BT Füchse bereits zum 19. (!) Mal in Serie ins Halbfinale der HLA ein. Erfolgscoach Peter Eckl ließ noch einmal die verrückte Partie bei uns im Handball-Studio Revue passieren. Im Halbfinale geht es jetzt gegen Vorjahresfinalist HC Linz. „Im Halbfinale gibt es keinen schwachen Gegner mehr. Aber wir spielen am besten, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen“, so Eckl.