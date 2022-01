Verhallter Paukenschlag | Kein Cent

Verhallter Paukenschlag. Dieser vermeintliche Paukenschlag ist rasch verhallt: Laut kündigte die Regierung gestern das Ende des sogenannten Lockdowns für Ungeimpfte an. Bis man wenig später präzisierte, dass natürlich die 2-G-Regeln in Gastronomie, weiten Teilen des Handels, bei Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen weiter gelten werden. Was sich dann überhaupt ändert? Die Ausgangsbeschränkungen für die Ungeimpften werden aufgehoben. Die waren in der Praxis allerdings ohnehin bedeutungslos. Was bleibt, ist dagegen unter anderem die viel kritisierte 22-Uhr-Sperrstunde (für die Geimpften natürlich). Was kommt: Die Verkürzung der Gültigkeitsdauer des Grünen Passes. Nach Lockerung schaut all das nicht wirklich aus. Achja: Gestern wurden 34.011 Neuinfizierte gezählt. Mit Abstand neuer Tagesrekord. Es wird, so das Prognosekonsortium freilich nicht der letzte Rekord gewesen sein.