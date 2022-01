Diskussion um Lockerung der Maßnahmen in OÖ

2G-Nachweise müssen in Gastro und Handel weiter kontrolliert werden - dies sorgt in Oberösterreich für Diskussionen! Ernst Wiesinger, Spartenobmann der Wirtschaftskammer OÖ fordert etwa, dass diese Regelung bei Inkrafttreten der Impfpflicht sofort beendet werden sollten. Tilman Königswieser, Ärztlicher Direktor am Salzkammergut Klinikum, mahnt indes zur Vorsicht.