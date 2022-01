Ungeimpft: Risiko für schweren Verlauf 9-mal höher

Die Zahlen aus den Tiroler Krankenanstalten vom vierten Quartal des Vorjahres würden es belegen: Demnach sei „das Risiko eines schweren Verlaufs mit Intensivaufenthalt für ungeimpfte Personen neunmal so hoch wie für Geimpfte“, berichtete das Land Tirol am Mittwoch. Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) richtet einmal mehr einen Appell an die Bevölkerung.