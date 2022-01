Bei den Ärzten herrscht Verwirrung um Atteste

Keine Woche dauert es mehr, bis die Impfpflicht in Kraft tritt – und doch ist noch einiges unklar. So steht noch nicht fest, welche konkreten medizinischen Gründe vorliegen müssen, um von der Impfpflicht befreit zu werden. Und wer stellt das Attest dazu aus? Die Verordnung aus dem Gesundheitsministerium, die diese Fragen beantworten würde, steht noch aus. Wer also ein Attest braucht, muss sich gedulden.