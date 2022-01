UN warnt: „Horrorszenen“ in Flüchtlingslagern

Tausende Syrer nach IS-Angriff vertrieben

Nach einem Angriff des IS auf ein Gefängnis in der syrischen Stadt Al-Hassaqa in der vergangenen Woche ist die Gewalt laut UN erneut eskaliert. Rund 45.000 Menschen seien aus ihren Häusern vertrieben worden. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung äußerten sich der UN-Koordinator für Syrien und humanitäre Hilfe, Imran Riza, und der Regionalkoordinator Mouhannad Hadi sehr besorgt über die Sicherheit der Zivilbevölkerung. Ungehinderter Zugang für humanitäre Hilfe sei von größter Bedeutung.