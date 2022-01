Unsteter Seriendieb (42) ging der Polizei ins Netz

Mit Bankomatkarten eingekauft

In Einzelfällen soll er mittels erbeuteter Bankomatkarten Waren an Snack-Automaten und Bahnfahrtickets gekauft haben. Der Verdächtige zeigte sich bei der Einvernahme teilgeständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels überstellt.