Rezeptpflichtige Tabletten in Masken versteckt

Gegen 0.30 Uhr trafen Bundespolizisten die zwei Reisenden am Kölner Hauptbahnhof an und kontrollierten sie. Zunächst wurden die Männer zur Dienststelle gebracht, da sie sich nicht ausweisen konnten. Bei einer Durchsuchung fanden Polizisten in Summe 33 Pillen, die in den Innenseiten ihrer medizinischen Masken eingearbeitet waren. Die Männer hatten sie direkt vor dem Mund getragen.