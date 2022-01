Starke Premiere, erfüllte Quote und ein Malheur

Schon am Samstag zeigte Debütant André Fussenegger mit seinem 20. Platz auf, beim zweiten Springen am Sonntag verbesserte sich der 18-jährige Dornbirner sogar noch und sprang auf Rang 15. „Es war spannend, aber nervös war ich eigentlich nicht“, meinte Fussenegger, „ich bin ziemlich zufrieden. Was möglich ist, habe ich gesehen.“