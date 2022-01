„Wir müssen attraktiver werden“

Heuer muss auch die Leitung des Universalmuseums Joanneum neu ausgeschrieben werden. Was steht in der Ausschreibung?

Mir ist die Kritik der „Krone“ und ihrer Leser sehr wichtig. Und deshalb werden wir in die Ausschreibung der neuen Geschäftsführung auch als Kriterium einarbeiten, wie das Universalmuseum Joanneum in Summe noch attraktiver gestaltet werden kann!