Corona: Intransparente Pandemie-Kosten in Tirol

Aufgeteilt einerseits in die Kosten für „tiroltestet“ sowohl für das Personal als auch für die Antigen-Tests, PCR-Tests und PCR-Gurgeltests in den Teststraßen und für Zuhause. Andererseits in die Kosten für „tirolimpft“ für Personal und Impfungen. Zudem wurde darum gebeten, in die neun Bezirke zu unterteilen und anzugeben, wie viel das Land oder der Bund zahlte.