Ab Montag wieder gelockerte Einreisebestimmungen

Ab Mitternacht gelten bei der Ankunft in Österreich wieder gelockerte Bestimmungen für Reisende aus 14 ehemaligen Virusvariantengebieten. Wer ab Montag aus Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen sowie aus den zehn als Omikron-Länder eingestuft gewesenen Staaten im Süden Afrikas anreist, muss in Österreich nicht mehr in Quarantäne. Impfung bzw. Genesenenstatus und PCR-Test reichen - bei Geboosterten entfällt sogar die Testpflicht.