Hund „Millie“ wurde mit Wurst an Drohne gerettet

Hund mit Spezialkameras in Höhle geortet

Auch in Wales gab es eine spektakuläre Rettung. „Reggie“ stürzte in bergigem Gelände in eine rund acht Meter tiefe Kluft. Der herbeigerufenen Feuerwehr und Höhlenrettern gelang es zunächst nicht, den English Springer Spaniel zu befreien. Mit Spezialkameras und Lampen konnten sie das elf Monate alte Tier aber orten.