Feuerwehrmann fing vom Dach fallenden Hund

Ein Passant bemerkte am Mittwochvormittag, dass in der alten Hauptstraße in Alkoven ein schwerer Hund vom Dach zu stürzen drohte. Das Tier war offenbar zuvor durch ein Dachfenster auf die Dachschräge geklettert. Die Neigung war so steil, dass der Hund sich nicht mehr selbstständig aus seiner Notlage befreien konnte. Die Feuerwehr rückte mit Rüstlöschfahrzeug und Teleskopmastbühne an, um den Hund sicher vom Dach zu holen.